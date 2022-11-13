Белгородские волейболисты проиграли в Новосибирске

У «Белогорья» наряду с уфимским «Уралом» по 12 очков. Они делят шестое – седьмое места. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В рамках 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Белогорье» встречалось в Новосибирске с местным «Локомотивом». Провалив первую партию (17:25), подопечные Бориса Колчина едва не выиграли вторую – 28:30. Увы, на третью партию не хватило сил. 25:21 и 3:0 в пользу железнодорожников. Мохамед Аль Хачдади набрал 20 очков. По семь раз отличились Павел Тетюхин и Сергей Червяков.

После семи туров лидирует питерский «Зенит» (20 очков). У московского «Динамо» 17 баллов. У «Белогорья» наряду с уфимским «Уралом» - по 12. Они делят шестое – седьмое места. Теперь 16 ноября наши парни сыграют в Казани с «Зенитом».