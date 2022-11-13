Белгородские пенсионеры отдали мошенникам свыше 900 тысяч рублей

В четверг, 10 ноября, в отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду с заявлениями о мошенничестве обратились двое 85-летних пенсионеров. Злоумышленники позвонили им под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о якобы попавших в ДТП родственниках, после чего потребовали деньги для оказания им материальной помощи. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В итоге пожилая женщина передала незнакомцам 200 тысяч рублей и 300 евро, а пенсионер – 735 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представились. Обеспокоенность судьбой близких понятна. Мошенники, использующие такую схему, манипулируют сознанием своих жертв, сообщая, что их родственник серьезно пострадал и ему срочно нужны деньги на лечение, либо говорят, что он стал виновником ДТП, и угрожают возбуждением уголовного дела в случае отказа передать необходимую сумму. И все же, если вам сообщили о попавшем в беду близком человеке, постарайтесь взять себя в руки. Перезвоните ему либо кому-то из его окружения самостоятельно и проверьте, действительно ли в вашей помощи нуждаются. При поступлении подозрительных звонков также всегда можно обратиться за помощью в полицию, позвонив по номеру 02 или с мобильного телефона 102.