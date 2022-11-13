41 белгородец заболел ковидом 12 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 41 человек заболел, а выздоровели – 49.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 901 пациент, выздоровели – 160 097, умерли – 2 312. Сейчас из 122-х госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 11 ноября в нашем регионе заболели 40 человек, а выздоровели – 58. А 10 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 61 к 43-м.