В Белгороде аферистка украла два телефона

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 19-летний житель Яковлевского городского округа. Молодой человек сообщил, что у него похитили два мобильных телефона. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

По предварительным данным, потерпевший на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже мобильников. В последствии на него откликнулась подозреваемая. Во время сделки белгородец передал злоумышленнице два телефона, а она в свою очередь показала чек о якобы совершенном ей банковском переводе, чем ввела в заблуждение хозяина электроники. Забрав мобильные телефоны общей стоимостью около десяти тысяч рублей, белгородка скрылась. В дальнейшем чужое имущество она оставила для личного пользования. В настоящее время телефоны изъяли стражи порядка.

В соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) даме грозит лишение свободы на срок до пяти лет.