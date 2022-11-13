Белгородский «Салют» завершил 2022-й год победой в Подмосковье

Игроки и болельщики ФК "Салют" после матча в Балашихе. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 12 ноября, в матче 21-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» гостил в Балашихе. После поражения от «Сокола» наши парни рассчитывали на победу, и смогли справиться с задачей. По разу хозяев огорчили Дегтярев (42-я), Крикуненко (74-я) и Пустовитенко (79-я). Счет мог быть еще крупнее, но на 65-й минуте капитан «Салюта» Дегтев не реализовал 11-метровый удар – пробил мимо ворот. А вот «Балашиха» «подарком» арбитра воспользовалась – на 70-й минуте цель поразил Бурлаков. Итог встречи – 3:1 в пользу «Салюта».

«Салют»: Цыгулёв, Дёгтев, Крикуненко, Кудреватый, Мавлянов, Пустовитенко, Дегтярёв, Радостев, Матвевнин (Сошников, 87), Канищев, Курзенёв (Ковалёв, 87).

По итогам первого этапа «Салют» занял первое место в подгруппе 2 (44 очка). Столько же зачетных баллов в активе «Калуги», но белгородцы превзошли соперника по разнице мячей – «+27» против «+10». Помимо «Салюта» и «Калуги», борьбу за путевку в первую лигу на втором этапе продолжат саратовский «Сокол», долгопрудненский «Космос», «Динамо» из «Владивостока» и раменский «Сатурн». Из подгруппы 1 в финальную пульку вышли – брянское «Динамо», липецкий «Металлург», курский «Авангард», «Рязань», московские «Родина-2» и «Сахалинец».

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов стал лучшим (речь о подгруппе 2) в паре с Валерием Альшанским из «Космоса». У них по 11 голов. Следом расположился Иван Хлебородов из «Калуги» с десятью мячами.