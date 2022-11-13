Белгородские хоккеисты не смогли забросить ни одной шайбы клубу из райцентра Воронежской области

Сегодня, 13 ноября, наши земляки проведут повторный матч в Боброве. Начало игры в 17:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Боброве состоялся матч между местной «ЭкоНивой» и МХК «Белгород». Наши земляки вышли на лед с отменным настроением – на фоне лучшей в текущем розыгрыше серии из трех побед. Но продолжить успешный отрезок не смогли. Более того, впервые в этом сезоне проиграли, не сумев ни разу огорчить соперника. У хозяев дубль оформил Александр Лапин (38-я, 50-я), по разу белгородцев огорчили Никита Забелин (19-я) и Дмитрий Тимофеев (38-я). Отметим, что Лапин и Тимофеев отличились с интервалом в 37 секунд.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать девятое место с 11-ю очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (26). Далее идут пензенский «Дизелист» и саратовский «Кристалл» (по 22). Теперь сегодня, 13 ноября, наши земляки проведут повторный матч в Боброве. Начало игры в 17:00.