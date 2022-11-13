С начала года у 109 белгородских семей родились двойняшки

Региональные выплаты семьи получают в рамках нацпроекта «Демография». Так, белгородкам, родившим двойню, единовременно начисляют 150 тысяч рублей, родителям тройняшек – вдвое больше.

Полученные средства можно потратить на улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилья, ремонт в доме, погашение долга по кредитам и займам на жилье. Право на получение единовременной выплаты имеют проживающие на территории Белгородской области женщины, родившие двойню или тройню в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

На сайте регионального правительства напомнили, что для получения выплаты необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту проживания матери и детей.