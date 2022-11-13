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НовостиОбщество13 ноября 2022 8:58

Почти 10 тысяч белгородцев прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи

Первые бесплатные курсы в Белгороде стартовали 3 октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: Минздрав Белгородской области в соцсети.

фото: Минздрав Белгородской области в соцсети.

В утреннем обращении в своих соцсетях Вячеслав Гладков поделился, что за месяц обучение по оказанию первой медицинской помощи прошли около 10 тысяч белгородцев. В Белгороде первые бесплатные курсы стартовали 3 октября.

- Видим, что курсы очень востребованы, поэтому будем и дальше этим заниматься. Хотя честно, надеюсь, что все эти занятия останутся только теоретическими навыками и на практике не пригодятся. Но если вдруг что-то случится, то тогда вы будете готовы, - сказал губернатор Белгородской области.

Жители региона на курсах учатся по наглядным пособиям и материалам и изучают несколько модулей: базовая сердечно-легочная реанимация; первая помощь при обнаружении инородных тел в дыхательных путях; первая помощь при травмах и наружных кровотечениях; первая помощь при острых отравлениях, ожогах, обморожениях, анафилактическом шоке, укусах змей, гипергликемии, остром нарушении мозгового кровотока, а также при болях в сердце. Потом закрепляют все на практике на специальных симуляторах. Занятия проводят действующие медработники.