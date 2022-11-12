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НовостиОбщество12 ноября 2022 13:23

Вячеслав Гладков не стал принимать в дар от белгородца 30-метровую живую елку

Символ новогодних праздников предложили подарить для установки на Соборной площади
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего эфира в соцсети белгородец предложил Вячеславу Гладкову в подарок огромную живую елку. Новогоднюю красавицу предлагалось поставить на Соборной площади в Белгороде.

- Если вы хотите спилить 30-метровую красавицу-елку в Белгородской области, то я - против. Мне кажется, очень мало деревьев, елей в том числе. Давайте ее сохраним на радость белгородцам. Обращусь к жителям области: как вы считаете, нужно ли рубить ели, чтобы они радовали нас только несколько месяцев? Если считаете, что надо, то я пересмотрю свое отношение к этому предложению, - прокомментировал глава региона.

Напомним, 10 ноября на главной площади Белгорода начали монтаж новогодней елки.