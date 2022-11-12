Губернатор Белгородской области: процесс эвакуации раненых военнослужащих почти завершен

Гладков рассказал об эвакуации раненых военнослужащих, которые находились в палатках. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал об эвакуации раненых военнослужащих, которые живут в палатках. Об этом спросила белгородка и попросила главу региона помочь солдатам.

Гладков заверил, что эвакуация военнослужащих уже подходит к концу.

- Знаю, что уже идет процесс эвакуации раненых, он уже в большей части завершен. Наши врачи закреплены, помощь ребятам оказывают. Нахождение в палатках было временным, чтобы дождаться транспорта для перевозки военнослужащих. Всем, чем можем, мы помогаем, - ответил губернатор.

Напомним, на днях жители Белгородской области пожаловались на то, что мобилизованные белгородцы во время учебки живут в палатках. Тогда губернатор сообщил, что вмешается в ситуацию, если появится проблема.