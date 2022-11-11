В Белгородской области сбили 10-летнего мальчика

По предварительным данным, вчера, 10 ноября, в 13:30 в Старом Осколе в районе дома № 35 по улице Наседкина в микрорайоне Лебединец 58-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», наехал на 10-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Парнишка переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне видимости водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» с грузовиком пострадали два человека. ДТП произошло в Волоконовском районе.