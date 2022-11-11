Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 15:47

В Белгородской области сбили 10-летнего мальчика

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 10 ноября, в 13:30 в Старом Осколе в районе дома № 35 по улице Наседкина в микрорайоне Лебединец 58-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», наехал на 10-летнего мальчика. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Парнишка переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне видимости водителя. В результате ДТП несовершеннолетний пострадал.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» с грузовиком пострадали два человека. ДТП произошло в Волоконовском районе.