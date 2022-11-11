12 ноября в Белгородской области ожидается сильный ветер

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем от+ 6 до +11 градусов. В Белгороде ночью 3-5 градусов выше ноля, днем от +8 до +10 градусов.

Белгородцам необходимо помнить, что сильный порывистый ветер может стать причиной нарушений в работе систем энергоснабжения и связи, повреждения слабозакрепленных конструкций зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями.

Водителям специалисты напоминают о проверке технического состояния автомобиля: стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.