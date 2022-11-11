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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 12:00

61 житель Белгородской области победил ковид 10 ноября

За это же время заболели 43 человека
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 126-ти госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 126-ти госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 43 человека заболели, а выздоровел – 61.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 820 пациентов, выздоровели – 159 990, умерли – 2 311. Сейчас из 126-ти госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 9 ноября в нашем регионе заболели 42 человека, а выздоровели – 85. А 8 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 83 к 52-м.