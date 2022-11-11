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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:30

Белгородцы смогли оперативно решить вопросы по электроснабжению на Дне клиента

Энергетики разъяснили, как подать заявку и оформить договор технологического присоединения
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В Белгородэнерго прошел День клиента. Руководители филиала помогли жителям региона решить вопросы, связанные с подключением к электросетям.

Граждан интересовали сроки выполнения работ по договорам технологического присоединения, электроснабжение садовых домиков и гаражей. По всем вопросам заявители получили индивидуальные консультации по механизму подачи заявки и оформления договора технологического присоединения. Некоторые вопросы были решены в ходе встречи.

День клиента в таком формате будет проходить еженедельно по четвергам в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57. Свои вопросы граждане могут направлять по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru для формирования предварительной записи. В письме необходимо указать ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.

- Такие встречи мы будем проводить регулярно. Это усилит связь энергетиков с потребителями и позволит нам в оперативном порядке решать вопросы, связанные с подключением к электросетям. Нам важно, чтобы у жителей региона всегда было надежное электроснабжение, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Евгений Турапин.