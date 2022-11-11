Михаил Задорнов: банки вернулись к нормальному «досанкционному» бизнесу

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- Октябрь – первый месяц, когда банковская система и ее представители работают с той же стоимостью пассивов, которая была до 24 февраля 2022 года. Это, с точки зрения риска, уже практически «досанкционный» месяц, – заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

Говоря о перспективах сделки по продаже группы, Задорнов отметил, что пока нет согласия с оценкой стоимости нескольких активов: «Надо понимать, что это оценка на середину года», – пояснил он, имея в виду изменившиеся во втором-третьем квартале показатели.