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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:08

Белгородские студенты начали шить жгуты для оказания первой медицинской помощи военным

Работа организована совместно с сотрудниками медицинских учреждений столицы региона
Алексей СЕРГУНИН
Уже изготовлено 100 штук.

Уже изготовлено 100 штук.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По инициативе педагогов и студентов на базе мастерской Белгородского механико-технологического колледжа был организован пошив медицинских жгутов-турникетов.

- Это наша помощь военнослужащим России. Уже изготовлено 100 штук, планируем довести их изготовление до пяти тысяч единиц, - отметил директор колледжа Сергей Зарубин.

Помощь военнослужащим российской армии оказывают многие – общественные организации, крупные и частные предприятия, волонтёры, неравнодушные жители нашего региона. В качестве поддержки военных, участвующих в СВО, на фронт отправляются гуманитарные грузы, одежда и личные вещи, медикаменты, средства личной гигиены.