Белгородские школьники стали призерами всероссийского форума по импортоопережающим и 3D-технологиям

Форум собрал на своей площадке учёных и практиков, педагогов и школьников. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Ключевым мероприятием стал финал VII Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов по 3D-технологиям. Тема олимпиады этого года: «Умные города и создание гуманистической среды: технологии & социо».

Наш регион в финале представляли четыре команды из Грайворонского, Новооскольского городских округов и Белгорода. Все участники достойно справились с заданиями, получили массу новых умений и впечатлений.

Команда из Головчинской средней школы в составе Кирилла Цацорина и Анастасии Мишарук под руководством Артёма Буковцова, Сергея Черниченко и Алексея Понеделко в номинации «Домашнее задание. 3D-моделирование» в возрастной категории 9-11 класс заняла второе место.