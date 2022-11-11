В Белгородской области 6-летние дети начали работать с гаджетами

Из школ в детские сады Красненского района передали 73 планшета с установленными развивающими программами. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность с помощью электронных устройств – интересное и увлекательное занятие, доступный способ получения новых знаний и ярких впечатлений.

Вчера, 10 ноября, во всех детских садах прошли первые обучающие занятия.

- Ребята, как будущие инженеры, внимательно слушают воспитателей и с удовольствием выполняют задания на развитие логики. Планшеты позволяют сделать образовательный процесс дошколят максимально интерактивным, - отметила руководитель управления образования администрации Красненского района Светлана Харланова.