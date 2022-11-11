Белгородские хоккеисты одержали третью победу подряд

12 – 13 ноября наши земляки проведут два матча в Боброве с местной «ЭкоНивой». Начало обеих игр в 17:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Нововоронеже состоялся повторный матч между местным «Протоном» и МХК «Белгород». После двух побед в 12-ти стартовых встречах наши земляки добились невероятного результата: выиграли оба спаренных поединка. Правда, если в первой игре с фарм-клубом воронежского «Бурана» разобрались без нервов (5:2), то во второй для выявления победителя потребовалась серия буллитов. Основное время завершилось вничью (3:3). Дубль оформил Владислав Митюрев (17-я, 2:1, 59-я, 3:3), еще одну шайбу провел Роман Лагунов (15-я, 1:1). Ему же удалось забросить решающий штрафной бросок – 4:3 в пользу гостей.

После двух побед у МХК «Белгород» стало 11 очков, благодаря чему они поднялись на девятое место. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (24). Далее идут пензенский «Дизелист» (22) и саратовский «Кристалл» (21). Теперь 12 – 13 ноября наши земляки проведут два матча в Боброве с местной «ЭкоНивой». Начало обеих игр в 17:00.