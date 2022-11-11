Белгородский «Салют» уступил в Саратове

В 22-м туре 12 ноября наши парни сыграют на выезде с Балашихой». Начало игры в 13:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В матче 21-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался в Саратове с местным «Соколом». Игра носила принципиальный характер, потому что белгородцы занимали второе место, хозяева – третье. Эдакий междусобойчик ближайших преследователей «Калуги». Увы, наши парни не смогли взять ни очка, которые крайне важны на втором этапе турнира. На 45-й минуте Анисимов вывел «Сокол» вперед. На 75-й минуте «Салют» остался в меньшинстве – с поля был удален Жилмотсных. Итог – 1:0 в пользу «Сокола».

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Крикуненко, Жилмостных, Малахов, Дегтярёв, Дудайти, Бояркин (Пустовитенко, 81), Сухов, Дегтев (Курзенёв, 81), Канищев (Белобаев, 71).

За тур до окончания первого этапа «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (41 очко). Лидирует «Калуга» (44). В ТОП-3 также входит «Сокол» (40). В 22-м туре 12 ноября наши парни сыграют на выезде с Балашихой». Начало игры в 13:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет лидерство в паре с Валерием Альшанским из «Космоса». У них по 11 голов. Следом располагаются Иван Хлебородов из «Калуги» с десятью мячами.