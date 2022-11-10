На Соборной площади Белгорода начали устанавливать новогоднюю елку

В Белгороде начали монтаж новогодней елки. Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Главному зимнему празднику быть – на Соборной площади в Белгороде начали монтаж новогодней елки. Туда уже привезли первые элементы зимней красавицы.

Напомним, саму конструкцию и украшения приобрели в прошлом году. Они весь год бережно хранились в запасниках Белгородблагоустройства. В этом году никаких дополнительных новогодний украшений область не закупала, об этом неоднократно заявлял губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода, работы по монтажу елки планируют завершить в первых числах декабря.