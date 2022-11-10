В вековой юбилей навестил белгородку Валентин Демидов

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов поздравил со 100-летним юбилеем Прасковью Андреевну Головчанскую. Юбилярша сказала, что и не заметила, как 100 лет пролетели. А чувствует она себя на 18.

Именинница встречает внушительный юбилей в добром здравии и отличном настроении. Демидов передал ей поздравления от президента России и губернатора Белгородской области. За чашкой чая пенсионерка вспоминала молодость, как во время войны трудилась в госпитале, а после была главбухом на белгородских предприятиях.

- Сказала мне, что и не заметила, как 100 лет пролетели. Чувствует себя на 18, ну максимум на 20! Бодра, оптимистична, с отличным чувством юмора, любит жизнь. Попросила передать всем белгородцам большой привет и пожелания здоровья и счастья – с радостью выполняю! – поделился Валентин Демидов в телеграм-канале.