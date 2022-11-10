В пятницу в Белгороде возможны небольшие дожди

11 ноября в Белгороде местами возможны небольшие дожди. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, завтра, 11 ноября на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков. Днем местами возможны небольшие дожди. По-прежнему ночью и утром регион местами будет окутан туманом. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 5 тепла, днем 4-9 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью от 0 до 2 тепла, днем столбики термометров поднимутся до 4-6 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.