На территории Белгородской области появится 5 базовых станций сотовой связи

В Белгородской области к пяти вышкам, запущенным в эксплуатацию ранее, прибавится еще пять базовых станций сотовой связи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В начале ноября жители сёл Белый Колодец Корочанского района, Флюговка Красненского района, хутора Малый Чернянского района, сёл Триречное и Сабынино Яковлевского городского округа также получат доступ к качественной сотовой связи и высокоскоростному мобильному интернету.

Современными телекоммуникационными технологиями смогут полноценно пользоваться почти 900 жителей, которые ранее не были доступны на этих территориях.

Напомним, в рамках проекта «УЦН 2.0» до декабря 2022 года на территории региона появятся 27 новых базовых станций. Качество связи будет улучшено в малых населенных пунктах со сложным рельефом местности, где проживают от 100 до 500 человек. Еще девять базовых станций введут в эксплуатацию до 1 марта 2023 года.