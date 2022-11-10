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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:50

В Белгороде решат проблему плохого освещения некоторых дворов

Специалисты должны исправить уличное освещение в течение недели
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Валентин Демидов дал неделю специалистам на исправление проблем с освещением во дворах.

Валентин Демидов дал неделю специалистам на исправление проблем с освещением во дворах.

В ближайшие дни в Белгороде решат проблему с плохим освещение некоторых дворовых территорий. О том, что на улицах вечером не хватает света пожаловались горожане.

- В прямом эфире пообещал выехать с проверкой по нескольким обращениям. Жители домов 53-57 на Губкина сообщили, что во дворах темно. Аналогичная ситуация на Щорса,16-26 и В.Филатова,8, - рассказал в соцсети исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов.

Чиновник отметил, что дни становятся короче, рано темнеет. Демидов поручил специалистам оперативно разобраться в причинах не горящих фонарей и исправить ситуацию. На все работы и.о. мэра дал неделю.