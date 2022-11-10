В Белгородском районе 10 ноября под обстрел ВСУ попало несколько сел

Громкие звуки над Белгородом и областью слышали жители 10 ноября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины нескольких сел Белгородского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, - написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.