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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:06

В Белгородском районе 10 ноября под обстрел ВСУ попало несколько сел

Пострадавших среди населения нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Громкие звуки над Белгородом и областью слышали жители 10 ноября.

Громкие звуки над Белгородом и областью слышали жители 10 ноября.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины нескольких сел Белгородского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий, - написал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.