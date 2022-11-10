Около 2000 белгородцев записались на временное переселение в Подмосковье

На переселение из Белгорода записались порядка 2000 человек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жительница Белгородской области пожаловалась Вячеславу Гладкову во время вечернего прямого эфира на то, что ее бабушка и ребенок не могут выехать из Белгорода. Женщина рассказала, что записала родных две-три недели назад на переселение из региона, однако дело до сих пор не сдвинулось с места.

Губернатор пояснил, что всего на выезд на данный момент уже записались порядка двух тысяч человек. Однако фамилии белгородки в их числе не нашли.

- Записались около двух тысяч человек. В первой партии был 401 житель, во второй — 506. Обзванивали всех, но не нашли, чтобы кто-то с вашей фамилией записывался. Позвоните или мне в приемную и сбросьте контакты бабушки и ребенка, или замгубернатора Ивану Будлову. Конечно, мы вам поможем. Всем, у кого есть желание выехать, мы помогаем, - пояснил глава региона.

Напомним, часть жителей сейчас Белгородской области временно размещены в Московской и Тульской областях. Очередную группу переселенцев готовы принять в Рязанской области.