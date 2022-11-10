Авторитетный прогноз: кредитование жилищного строительства возрастет более чем в 1,5 раза

В будущем году эксперты ВТБ ожидают роста до 20% по числу договоров и 30% − по объему финансирования.

Такие прогнозы озвучил 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

По словам Руслана Еременко, девелоперский сектор адаптировался к новым экономическим условиям, что демонстрирует устойчивый рост спроса на банковское финансирование. Влияние внешних факторов во многом удалось скомпенсировать за счет государственных и собственных программ поддержки банка.

- Наша стратегическая задача − предоставлять строителям возможность сохранять темпы ввода жилья и завершать начатые объекты, реализовывать социальные и инфраструктурные проекты для жителей, обеспечивать население рабочими местами, − отметил Руслан Еременко.

Конференция «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» состоялась 10 ноября. В мероприятии приняли участие представители банка и застройщиков из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула.