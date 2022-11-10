В Белгороде начали обустройство нового веломаршрута

И.о. мэра Белгорода проверил обустройство новой велодорожки. фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

В Белгороде в лесу напротив «Пикник-парка» приступили к обустройству новых велодорожек. Они появятся до конца следующей недели. Общая протяженность составит более 2,5 километров. Об этом в телеграм-канале сообщил Валентин Демидов.

- Утро началось с динамичного совещания - а как еще можно обсуждать веломаршруты? Учли все особенности территории, а главное - популярные пешие маршруты. Фактически, схему создали сами люди. Значит она точно удачна, как и новый этап развития этой прекрасной прогулочной зоны в целом! – написал и.о. мэра Белгорода.

Демидов также подчеркнул, что планов много. В частноти, в 2023 году будет и дальше развиваться территория, а существующую велоинфраструктуру в этом районе планируют объединить. На сегодняшний день рабочие отсыпали щебнем большую часть трассы. С завтрашнего дня дорожники приступают к укладке асфальта.

Валентин Демидов проверил трассу на практике - в целом доволен.

- Расстроил только один момент - не работало освещение. Произошло короткое замыкание. Поручил оперативно исправить, - сообщил Демидов.