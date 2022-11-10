Губернатор Гладков подтвердил, что существует проблема невыплат алиментов мобилизованными

Проблема невыплат алиментов мобилизованными существует. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира жительница Белгородской области рассказала Вячеславу Гладкову, что ей не поступают алименты от бывшего мужа, которого мобилизовали. По словам женщины, она уже обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, но там ей «никто ничего не должен».

Губернатор согласился с тем, что подобная проблема действительно существует.

- Проблема эта действительно есть. Сейчас в Госдуме рассматривают два закона для решения проблемы. Надеюсь, что ситуация быстро разрешится, - отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.