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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:48

Губернатор Гладков подтвердил, что существует проблема невыплат алиментов мобилизованными

Госдума рассматривает законы для решения этого вопроса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Проблема невыплат алиментов мобилизованными существует.

Проблема невыплат алиментов мобилизованными существует.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время вечернего прямого эфира жительница Белгородской области рассказала Вячеславу Гладкову, что ей не поступают алименты от бывшего мужа, которого мобилизовали. По словам женщины, она уже обращалась и в прокуратуру, и в военкомат, но там ей «никто ничего не должен».

Губернатор согласился с тем, что подобная проблема действительно существует.

- Проблема эта действительно есть. Сейчас в Госдуме рассматривают два закона для решения проблемы. Надеюсь, что ситуация быстро разрешится, - отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.