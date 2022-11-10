Валентин Демидов обсудил нюансы ремонта в пострадавших квартирах белгородцев

Дом га Губкина в Белгороде пострадал от обломков сбитой ракеты. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Валентин Демидов встретился с жителями дома 42Г на Губкина, который пострадал от упавших обломков сбитой ракеты. На сегодняшний день владельцы 65 из 78 квартир подписали акты осмотра.

- В 31 квартире есть дефекты. В основном это небольшие трещины в штукатурке, повреждения оконных стекол, - отметил Демидов.

До понедельника рабочие должны восстановить окна. Ремонт стен и декоративная отделка будет проходить по согласованию с собственниками. Подрядчики собирают информацию, после чего будет составлен график производства работ. И.о. мэра пообещал держать все на личном контроле.

- Мы всегда на связи, и готовы каждую ситуацию решать индивидуально. Понятно, что после пережитого людям непросто. Пожилые волнуются, помогут ли с перестановкой мебели во время ремонта. Есть случаи недопонимания со строителями, - написал Валентин Демидов в соцсети.