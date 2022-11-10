Мобилизованным белгородцам раздадут конверты для писем в непромокаемых пакетах

Вячеслав Гладков показал спецконверты, которые передадут военнослужащим. Фото: принтскрин видео.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков напомнил про обращение белгородцев с просьбой организовать «полевую» почту.

- На одном из прямых эфиров ко мне обратились родственники наших мобилизованных парней с просьбой организовать письменное сообщение между членами семей и военнослужащими. Подготовили специальные конверты, будем раздавать нашим парням, которые призываются в вооруженные силы. Постараемся в ближайшее время первую партию таких конвертов передать, - рассказал глава региона.

Губернатор также показал, что конверты в непромокаемых пакетах, чтобы обеспечить их сохранность. Гладков также отметил, что власти будут договариваться с Министерством обороны, чтобы такое взаимодействие в части доставки писем было организовано.

- Понимаю, что связь с близкими на сегодняшний день - один из самых больших запросов в семьях наших военнослужащих, - подчеркнул Вячеслав Гладков.