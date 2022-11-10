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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:36

Четверо белгородцев получат от Путина поздравления со 100-летием в ноябре

Всего президент поздравит 66 юбиляров из Белгородской области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Владимир Путин поздравил уже 1 379 юбиляров Белгородской области.

Владимир Путин поздравил уже 1 379 юбиляров Белгородской области.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала года Владимир Путин поздравил уже 1 379 юбиляров Белгородской области. В ноябре свои поздравления от главы государства получат: с 90-летием - 32 белгородца, с 95-летием – 30 жителей региона.

Вековой юбилей в этом месяце отмечают четверо жителей региона. Круглая дата у двух жительниц областного центра, одной пенсионерки из Шебекинского городского округа и мужчины из Чернянского района.

Напомним, в России с июля 2011 года специалисты Отделения ПФР по Белгородской области ежемесячно собирают и представляют в Администрацию Президента сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения.