Губернатор пояснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайки

Продуктовые наборы для школьников из многодетных семей и детей с ОВЗ в регионе выдают с 2020 года Фото: "КП" Архив

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору во время прямого эфира 9 ноября с вопросом о сухпайках для детей. Женщина спросила у главы региона, почему ее семье, которая проживает в Старом Осколе, не выдали продуктовый набор, полагающийся школьникам области. Белгородка уверена, что наборы должны были выдавать малообеспеченным и многодетным семьям во время продленных каникул.

Вячеслав Гладков пояснил ситуацию и отметил, что у женщины не точная информация.

- У вас неправильная информация. Выдавали сухие пайки детям из многодетных семей и детям с ОВЗ. Этим категориям положено питание, но из-за дистанционного обучения питание выдавали в виде сухих пайков. Дети в Старом Осколе питаются так, как и должны по закону, поэтому таких выдач там не происходило. Никто никого не подвел, не обманул. Ситуация такая, какая есть, - сказал губернатор.

Напомним, что сухпайки для школьников из многодетных семей и детей с ОВЗ в регионе выдают с 2020 года раз в неделю. Список продуктов состоит из 19 позиций. Суда входят крупы и макаронные изделия, бобовые, сухие и свежие овощи и фрукты, мясные, куриные и рыбные консервы, соки.