Полицейские вручили благодарность матери белгородца, получившего ранение во время служебной командировки

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 9 ноября, замначальника регионального УМВД полковник полиции Александр Коробейников и начальник Управления уголовного розыска подполковник полиции Роман Антюфеев навестили мать Дениса Сорочинского. Сотрудник полиции получил ранение в Херсонской области во время служебной командировки. От имени начальника ведомства генерал-майора полиции Василия Умнова они вручили Ирине Николаевне Сорочинской благодарность за достойное воспитание сына.

Сейчас подполковник полиции Сорочинский проходит лечение в Главном клиническом госпитале МВД России. Александр Коробейников заверил мать полицейского, что лично навещал ее сына. Сорочинский чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. Замначальника УМВД области выразил уверенность в том, что в скором времени Денис Сорочинский вернется в ряды своих коллег. Женщина в свою очередь поблагодарила гостей и врачей за внимание к ее сыну.

Напомним, правоохранитель выполнял в командировке задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, раскрытию тяжких преступлений, задержанию подозреваемых в их совершении. Во время очередного дежурства полицейский получил множественные осколочные ранения и был эвакуирован в медицинское учреждение.