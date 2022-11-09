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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 14:01

Белгородец ездил за рулем с поддельными правами

За это ему грозит до года лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

8 ноября сотрудники ДПС остановили в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль под управлением 33-летнего жителя Белгородского района. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало подозрения у полицейских и, как выяснилось, не напрасно. Документ оказался поддельным. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В соответствии с ч.3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо поддельного официального документа) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до одного года.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде поймали автомобилистку с поддельными правами.