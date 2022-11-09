9 ноября в Белгородской области потеплеет до +10 градусов

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем +5+10 градусов. В Белгороде ночью от 1 до 3 градусов выше ноля, днем +5+7 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети.

Водителям специалисты напоминают о проверке технического состояния автомобиля: стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.