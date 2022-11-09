Белгородские пловцы завоевали 18 медалей в Подмосковье

В активе белгородских спортсменов 18 призовых мест. Чаще всех (по четыре раза) на пьедестал поднимались Павел Курганский и Мария Осетрова. Павел стал третьим на дистанции 50 метров (вольный стиль) в рамках чемпионата. Среди юниоров 17-18 лет Павел финишировал первым на дистанции 50 метров (вольный стиль), а также дважды занял второе место - на дистанции 50 метров (баттерфляй) и на дистанции 100 метров (вольный стиль). У Марии в чемпионате золото на 50 метрах (на спине) и серебро на 100 метрах (на спине). Среди юниорок 15-17 лет она дважды победила – на 50 метрах (на спине) и на 100 метрах (на спине).

Кирилл Дудко среди юниоров 17-18 лет на дистанции 50 метров (на спине) завоевал золотую медаль, на дистанции 100 метров (на спине) стал вторым, а на дистанции 50 метров (баттерфляй) - третьим.

В рамках чемпионата Егор Денежко на дистанции 200 метров (брасс) завоевал бронзовую медаль.

Среди юниоров 17-18 лет Артем Полехин стал вторым на дистанции 50 метров (вольный стиль). В этой же возрастной группе третьи места заняли - Илья Гаркуша на дистанции 50 метров (вольный стиль) и Данил Отрешко на дистанции 100 метров (комплексное плавание).

В категории юношей 15-16 лет Николай Просяной на дистанции 50 метров (брасс) завоевал бронзовую медаль.

Также мужская сборная команда Белгородской области завоевали бронзовые медали на дистанции 50 метров «вольным стилем» и «комплексное плавание».

Тренируются спортсмены под руководством Феликса Сидельника, Ольги Чеботаревой, Никиты Горбунова, Богдана Чекалина, Светланы Носовой и Татьяны Кастрыкиной.