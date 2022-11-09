52 белгородца заболели коронавирусом 8 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 52 человека заболели, а выздоровели – 83.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 735 пациентов, выздоровели – 159 844, умерли – 2 310. Сейчас из 130-х госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 7 ноября в нашем регионе заболели 60 человек, а выздоровели – 104. А 6 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 92 к 67-ми.