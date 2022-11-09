Пьяный белгородец ограбил пожилую мать

Днем 1 ноября в ОМВД России по Ракитянскому району позвонила пенсионерка, которая сообщила, что к ней в дом стучится нетрезвый мужчина. По указанному адресу незамедлительно выехал участковый, который задержал подозреваемого на месте происшествия. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские установили, что мать 47-летнего злоумышленника в связи с болезнью была вынуждена переехать к подруге, которая за нею ухаживает. Сын регулярно приходил к пенсионеркам за деньгами. По предварительным данным, во время очередного визита женщины заперлись в доме. Пока они звонили в полицию, подозреваемый разбил окно, забрался в жилище и, схватив 82-летнюю мать за лицо, потребовал деньги. Испугавшись за свою жизнь, она отдала сыну 10 тысяч рублей, которые впоследствии изъяли сотрудники полиции.

В соответствии с п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время мужчина отбывает административный арест за появление в общественном месте в состоянии опьянения, после чего ему будет избрана мера пресечения в рамках уголовного дела.