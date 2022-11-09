Статистика: 98% трудоспособного населения России пользуется цифровыми банковскими сервисами

У 13% россиян отношению к цифровым банковских услугам за последний год улучшилось – они стали пользоваться ими чаще.

Четверть финансово активных россиян уже пользуется банковской биометрией. Таковы результаты опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022. Выяснилось, что 59% опрошенных пользуются мобильным и интернет-банком каждый день, еще 29% несколько раз в неделю. Только 2% не пользуются услугами цифрового банкинга.

24% респондентов пользуются банковской биометрией. В Москве и Московской области это делают 30%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 29%, тогда как на Северном Кавказе лишь 17%, а в Сибири 19%.

Более половины опрошенных получали кредиты онлайн. 26% из них делали это неоднократно, а вот почти треть респондентов (32%) не намерены брать кредиты без похода в офис банка. А вот опыт цифровой ипотеки есть лишь у 2% россиян - каждый пятый (21%) в принципе не знает, что это такое.