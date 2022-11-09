Белгородки стали вице-чемпионками России по спортивному ориентированию

Дарья Борисова. Фото ЦСП Белгородской области.

В Геленджике завершились чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В активе белгородских спортсменов восемь призовых мест.

Серебряные награды чемпионата страны в дисциплине «кросс эстафета» завоевали тренер ДЮЦ «Развитие» Шебекино Дарья Борисова и спортсмен-инструктор ЦСП Белгородской области Анастасия Григорьева.

- Очень рада, что смогла принять участие в чемпионате России в столь неспокойное время,- отметила в интервью «КП» Дарья Борисова. - Результатами довольна, так как в личные дни была стабильно в шести лучших, а в эстафете смогли завоевать серебро! На этот чемпионат приехали сильнейшие девушки со всей страны, 48 лучших из разных регионов.

Дарья рассказала о подготовке к минувшим соревнованиям.

- Готовилась по мере возможностей, технических тренировок было очень мало, так как в нашем регионе запрещено посещать лес. Думаю, очень помогла моя подготовка как фитнес-тренера, потому что было много тренировок силовых, высокоинтенсивных, что очень помогло мне в горной местности. Теперь месяц отдыха и будем готовиться к новому соревновательному сезону.

Наша спортсменка призналась, что турнир в Геленджике совместила с семейным отдыхом.

- Люблю соревнования в этом регионе, потому что здесь всегда тепло, солнечно. У ребят отличная организация и сложная местность. В последний день бежали дистанцию ориентирование марафон 12 км с набором высоты 700 метров, два часа наедине с лесом и картой - непередаваемые ощущения. На соревнования приехали с семьей, для меня это очень важно, что они рядом и поддерживают меня. Как говорится, все сложилось так, как должно быть! Будем стремиться к новым победам!

В рамках всероссийских соревнований три первых места заняла Мария Новикова (ДЮСШ «Турист» Белгород), выступавшая в возрастной группе Ж14. Она победила в дисциплинах «кросс классика», «кросс лонг общий старт» и «кросс-выбор».

Две медали в активе Ольги Шмайловой (БОЦДЮТиЭ, Ж18). В «кросс классике» она стала первой, в «кросс лонг общий старт» - второй. Победу в дисциплине «кросс лонг общий старт» одержал Артур Федоров (ДЮЦ «Развитие» Шебекино, М14). А в «кросс-выборе» третьим финишировал Дмитрий Масловский (ДЮСШ "Турист" Белгород).

Тренируются спортсмены под руководством Людмилы Новиковой, Людмилы Богдановой, Елены Шмайловой, Александра Борисова и Юрия Лукашова.