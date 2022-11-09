В Белгороде появились шлагбаумы с контролерами

Всего установлено 130 таких заградительных устройств. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Датчик встроен внутрь шлагбаума и открывает его на расстоянии 30 метров от машины.

Систему успешно протестировали в прошлом году. К ней подключили МЧС, скорую помощь и Росгвардию. Всего установлено 130 таких заградительных устройств. Об этом информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Чтобы установить «умный» шлагбаум во дворе МКД, необходимо принять решение на общем собрании жильцов. Стоит система 8 500 рублей на весь многоквартирный дом.

Напомним, с 1 января 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила, согласно которым держать проезд к домам необходимо свободным для спецтехники.