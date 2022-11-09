В Белгородской области в столкновении «Жигулей» с грузовиком пострадали два человека

Водитель автомобиля «ВАЗ» и его 20-летний пассажир получили телесные повреждения. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По предварительным данным, вчера, 8 ноября, в 10:20 на 27 км автодороги «Новый Оскол - Валуйки – Ровеньки» 23-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21011», двигался со стороны Нового Оскола в направлении Волоконовки. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Фрейтлайнер» в составе полуприцепа под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его 20-летний пассажир получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в групповом ДТП пострадала 26-летняя автоледи. Столкновение инициировал водитель «БМВ».