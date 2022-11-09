Белгородцы смогут быстрее доехать на поезде из Валуек в Москву

Прямой поезд по маршруту № 392В Валуйки – Курск – Москва будет ходить ежедневно с 10 ноября. Он появится взамен курсирующего через день поезда № 092В Валуйки – Москва. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Из Валуек состав проследует в Курск. Там группа из четырех плацкартных и двух купейных вагонов будет прицеплена к поезду № 100В Белгород – Москва.

По маршруту движения поезда по территории Белгородской области также предусмотрены остановки на станциях: Волоконовка, Новый Оскол, Чернянка, Котел, Старый Оскол, Губкин.

Напомним, поезд Валуйки – Москва начал курсировать 1 августа 2022 года после восьмилетнего перерыва. Ознакомиться с подробным расписанием, а также приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных билетных кассах.