Порядка двух миллиардов рублей получили малообеспеченные белгородские семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с начала года

Пособия выплачиваются с апреля 2020 года семьям с детьми, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в Белгородской области. В регионе только в 2021 году выплаты получили более 38,5 тысячи семей, в которых воспитываются 40 367 несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что право на ежемесячную выплату предоставляется со дня достижения ребёнком трёх лет. Оформить её может один из родителей или иной законный представитель несовершеннолетнего, являющийся гражданином РФ и проживающий на территории страны, если у ребёнка то же гражданство. Назначается выплата на 12 месяцев со дня обращения. Чтобы получить деньги в 2022 году, сумма дохода на каждого члена семьи не должна превышать 11 692 рублей.

Начиная с 1 января текущего года, при решении о назначении и размере выплаты учитывается не только доход, но и имущественная обеспеченность семьи – наличие в собственности квартир, машин, денежных средств в банках, земельных участков.