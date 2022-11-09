Белгородка зарезала ревнивого сожителя

В день трагедии, разозлившись, обвиняемая схватила нож и ударила им сожителя в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 27 августа этого года 40-летняя дама и ее сожитель находились в домовладении последнего, расположенном в поселке Волоконовка. Во время распития спиртных напитков возлюбленные повздорили на почве ревности. Мужчина высказал предположение о том, что сожительница ему изменяет. Как установлено следствием, ранее, между ними неоднократно вспыхивали ссоры из-за ревности потерпевшего, что приводило к словесным перебранкам и дракам. В день трагедии, разозлившись, обвиняемая схватила нож и ударила им сожителя в грудь. В этот же день потерпевший был доставлен в больницу, где вечером, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался от полученной травмы

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Волоконовского района, уголовное дело направлено в суд.