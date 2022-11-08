Белгородские хоккеисты переиграли фарм-клуб воронежского «Бурана»

Белгородцы одержали третью победу в 13-м матче. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Нововоронеже состоялся матч между местным «Протоном» и МХК «Белгород». Гости крайне активно начали встречу – на 5-й минуте отличился Никита Эленпорт, на 6-й – Артем Чекаев. Фарм-клуб воронежского «Бурана» попытался вернуться в игру, уйдя на первый перерыв при счете 2:3. Третью шайбу, как впоследствии оказалось победную, в ворота «Протона» забросил Владислав Филиппов (18-я). После сверхрезультативного периода команды сбавили скорости, но, что самое главное, на КПД белгородцев это не отразилось. Взяв паузу во втором игровом отрезке (0:0), подопечные Андрея Романова уверенно выиграли третий период. На 44-й минуте численный перевес реализовал Дмитрий Паневин, а на 59-й минуте пустые ворота соперника поразил оформивший дубль Чекаев. Итог – 5:2 в пользу МХК «Белгород».

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (24 очка). Далее идут пензенский «Дизелист» (22) и саратовский «Кристалл» (21).

У МХК «Белгород» девять баллов и десятое промежуточное место. Теперь завтра, 9 ноября, команды проведут повторный матч в Нововоронеже. Начало в 18:00.