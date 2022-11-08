Белгородским пограничникам передали портативные квадрокоптеры с дополнительной комплектацией

Вячеслав Гладков сообщил о передаче пограничникам квадрокоптеров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области пограничникам передали портативные квадрокоптеры с дополнительной комплектацией. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, помощь дозорным рубежей оказали волонтеры из сообщества «Ребята, мы с вами!».

- Сейчас в нем состоит более четырех с половиной тысяч человек со всей России, а начиналось все с пяти белгородцев, в том числе с Александра Дикунова и Анны Чепурных. Ребята объединились, чтобы оказывать посильную помощь нашим военнослужащим, - поделился губернатор.

Он также добавил, что для жителей региона пограничники сейчас одни из самых главных защитников. Глава региона от имени всех белгородцев выразил искренние слова благодарности всем тем, кто оберегает рубежи родной страны, и тем, кто поддерживает наших защитников.