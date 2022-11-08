В Белгородской области сохранятся ночные заморозки 9 ноября

Ночью и утром местами туман. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем 4-9 градусов тепла. В Белгороде ночью от 0 до +2 градусов, днем 7-9 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Любителям осенней рыбалки напоминаем: во избежание несчастных случаев рекомендуется рыбачить, не отходя далеко от берега, сообщив родным и близким перед уходом о предполагаемом месте рыбной ловли и уточнив время возвращения с рыбалки.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. В связи с появлением тумана будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.